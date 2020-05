Criminelen die moeder (90) en twee zonen urenlang gijzelden voor rechter: “Slachtoffers blijven met een extreem trauma zitten”

Erpe-Mere

Drie mannen, verdacht van een brutale homejacking in Erpe-Mere in april 2019, riskeren celstraffen tot zeven jaar. Ze moesten dinsdag voor de Dendermondse rechtbank verschijnen nadat ze een bejaarde moeder van negentig en haar twee zonen een uur lang gijzelden en mishandelden in hun woning , terwijl ze op zoek waren naar goud. “We vragen ons nog altijd af waarom precies onze woning werd uitgekozen en een antwoord daarop krijgen we niet”, klinkt het bij de slachtoffers.