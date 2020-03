Creatief online onderwijs bij Sint-Jozefschool Mere: studeren en Cluedo-gewijs moord oplossen tegelijk Koen Moreau Rutger Lievens

18 maart 2020

16u04 12 Erpe-Mere Leerkracht Nederlands Jelke Sterck aan de Sint-Jozefschool in Mere stuurt - net als honderden, zo niet duizenden andere leerkrachten - online opdrachten naar haar leerlingen. De manier waarop ze dat doet is bijzonder opvallend. Met dagelijkse filmpjes spoort ze haar klassen aan om, door het oplossen van taken, mee te speuren naar de dader van een moord.

“Ik geef les in het eerste jaar en besef dat mijn taken saaie spellings- en zinsleeroefeningen zijn. In mijn zoektocht om die lessen wat aangenamer te maken botste ik via het Leermiddelennetwerk KlasCement op een speurtocht gebaseerd op de personages van de soap Thuis”, vertelt mevrouw Sterck.

Dat idee vormde meteen inspiratie om zelf creatief uit de hoek te komen. “Maandag waren we nog op school met de collega’s waardoor ik die dag heel wat filmpjes kon opnemen.” Het eerste filmpje start als een gewoon verslag van wat er op school gebeurde. “Maar als je weet dat ik collega’s nodig had om bijvoorbeeld lijk te spelen, weet je dat het verhaal snel een andere wending krijgt”, lacht de leerkracht.

Mijn leerlingen zijn intussen gewoon dat ik overdrijf en deze aanpak leunt daar volledig bij aan Leerkracht Jelke Sterck

Spannend en educatief

De kans dat de leerlingen blij zullen zijn met het dodelijk slachtoffer in het lerarenkorps is klein. “Het gaat om een nogal populaire collega. Acteurs zijn dan ook alles bij een videoproject”, knipoogt de vrouw. Het mysterie van de Sint-Jozefschool oplossen zal ongeveer een week duren. “En misschien maak ik nadien nog wel een vervolg. Al zullen mijn collega’s de leerlingen zonder twijfel ook wel voldoende werk bezorgen.”

De filmpjes zijn naast spannend en educatief ook grappig. Zo verschijnt bij het eerste filmpje prominent in beeld dat “het om een fictief verhaal gaat en dat geen leerkrachten werden verwond tijdens het maken van dit project.” Andere knipogen zullen de leerlingen zelf in de volgende filmpjes moeten ontdekken.

Op deze manier hoop ik, wellicht in al mijn naïviteit, dat mijn leerlingen dagelijks zullen uitkijken naar mijn opdrachten Leerkracht Jelke Sterck

Cluedo

“Mijn leerlingen zijn intussen gewoon dat ik overdrijf en deze aanpak leunt daar volledig bij aan”, weet de vrouw. Droog kan je de leerstof in elk geval niet meer noemen. De lessen worden creatief verpakt in een detective-zoektocht in Cluedo-stijl. “Op die manier hoop ik, wellicht in al mijn naïviteit, dat mijn leerlingen dagelijks zullen uitkijken naar mijn opdrachten.”

De eerste video wordt vrijdag via Smartschool aan zeventig leerlingen bezorgd. “En de kans is groot dat andere leerkrachten van onze school de filmpjes eveneens zullen gebruiken.” Indien de leerlingen hun taken goed afwerken, krijgen ze aanwijzingen om de speurtocht tot een goed einde te brengen. De ontknoping wordt in elk geval een verrassing. “Niet in het minst voor mezelf, want ik moet de plot nog bedenken”, besluit de leerkracht.