Creatief met mondmaskers: Febe Callebaut van Stikstofatelier maakt 'Limited edition' met rake uitspraken Koen Moreau

23 april 2020

15u38 8 Erpe-Mere Dat we binnenkort met z’n allen een mondmasker op moeten, lijdt weinig twijfel. “We kunnen dan maar beter voor leuke maskers zorgen”, meent Febe Callebaut uit Burst.

Nadat ze de voorbije weken in plaats van naaicursussen en trouwkleedjes vrijwillig meer dan 700 mondmaskers maakte voor mensen in de zorg, besloot ze nu even de creatieve toer op te gaan.

“Al van bij de start was ik aan het denken aan manieren om die maskers iets leuker en persoonlijker te maken.” Omdat de nood zo groot was, vond ik daarvoor echter weinig tijd. Tot het voorbije weekend. “In een opwelling besloot ik honderd ‘limited edition’-maskers te maken met leuke opschriften.”

Snor niet scheren

Daardoor kunnen enkele gelukkigen binnenkort pronken met mondmaskers met opschrift zoals ‘Nu moet ik mijn snor ni scheren’, ‘Ik ben aant lachen ze’, ‘Ge staat te dicht’ en ‘Kus mij (na corona)’. “De interesse was immens en ze vlogen werkelijk de deur uit.”

Of er extra maskers komen, is niet zeker. “Ik twijfel, maar het gaat natuurlijk om een limited edition. Daarnaast moet ik nog 440 gewone maskers maken, krijg ik steeds meer bestellingen en is de wachttijd vandaag al twee weken.” Gelukkig verdeelt Febe ook doe-het-zelfpakjes waarbij ze in detail uitlegt hoe je zelf een tasje of cactuskussen kan maken. “Op die manier kan ik toch nog een beetje naaicursus geven en misschien bedenk ik binnenkort nog wel iets anders creatief voor op een mondmasker”, besluit ze

Meer over Febe Callebaut

Burst