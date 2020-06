Creatief alternatief eetfestijn tijdens corona: Harmonie organiseert drive-thru barbecue Koen Moreau

24 juni 2020

15u54 2 Erpe De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Erpe organiseert dit weekend een alternatief voor de jaarlijkse barbecue.

“Het coronavirus strooide roet in het eten, waardoor onze fantastische barbecue helaas niet onder een stralende zon kan doorgaan in de Sint-Martinusschool van Erpe, maar we zochten en vonden een haalbaar, veilig en smakelijk alternatief”, vertelt Inge Vandermeiren.

Dat alternatief is een ‘meeneem’-eetfestijn. “We organiseren in samenwerking met verschillende lokale handelaars een drive-thru barbecue bij Anjerkwekerij De Nijs.” Afhalen kan daar, Bossestraat 89 in Erpe, op zaterdag 27 en zondag 28 juni op afspraak.

“Vooraf bestellen is dus noodzakelijk en kan tot donderdag 25 juni 20 uur.” Bestellen en menu vind je op www.harmonie-erpe.be/bbq.html. De harmonie zorgt in elk geval voor een heel uitgebreide menukaart met apero, dranken alsook vlees-, vis- en veggie (kinder) bbq-menu’s al dan niet met dessert.