COVID-19 bij leider Chiro Mere en jeugdlid Basketbalclub Black Boys: activiteiten en wedstrijden preventief geschrapt Koen Moreau

11 oktober 2020

10u02 0 Mere De versnelling van de verspreiding van het Coronavirus laat zich meer en meer voelen in het verenigingsleven.

Chiro Mere schrapt vandaag, 11 oktober 2020, alle activiteiten nadat een leider positief testte op COVID-19. “Het contact met de andere leiding was minimaal aangezien de persoon reeds in quarantaine was en met leden was er nooit contact, maar we willen geen risico’s nemen”, luidt het. Een gelijkaardige situatie is er bij de U16 van basketbalclub Black Boys Erpe-Mere. Ook hier testte een jeugdlid die al in afzondering was positief. Bij de betrokken ploeg werden zaterdag de wedstrijden geschrapt.