Coronabesmettingen bij Chiro Liebel Ottergem: activiteiten geschrapt nadat twee leiders en één lid positief blijken Koen Moreau

03 oktober 2020

12u06 0 Ottergem Twee mensen van de leidingsploeg en een lid van Chiro Liebel Ottergem testten positief op Covid-19. “Zij verblijven momenteel in afzondering en iedereen die met hen contact had, wordt getest. Veiligheidshalve beslisten we dit weekend onze activiteiten te schrappen”, klinkt het.

De eerste resultaten van die testen zijn alvast bemoedigend. “De voorbije dagen werden in de oudste groep en bij de leiding al heel wat mensen extra getest, maar iedereen blijkt voorlopig negatief”, vertelt volwassen begeleider Ben De Windt.

Toch werd besloten geen risico te nemen. “De aanwezigheid werd steeds strikt gerespecteerd en de geldende regels voor jeugdbewegingen werden volledig gevolgd, maar omdat we eerst zekerheid willen hebben, besloten we dit weekend geen Chiro te geven.” Bedoeling en hoop is dat volgende week alles terug bij het oude is.

Meer besmettingen

Er zijn niet alleen besmettingen vastgesteld bij Chiro Ottergem. School voor Buitengewoon Onderwijs De Brug in Erpe moest vorige week enkele dagen de lessen opschorten nadat een vijftal leerkrachten positief testten en anderen in quarantaine moesten. Vorig week besliste voetbalclub FC Mere om dezelfde reden om wedstrijden van U21, beloften en seniors te schrappen.

Erpe-Mere doet het vandaag niet erg goed. De laatste veertien dagen waren er 22 besmettingen waardoor er omgerekend 109 besmettingen per 100.000 inwoners zijn. Dat is fel boven de alarmdrempel van 20 per 100.000 waardoor Erpe-Mere momenteel donkerrood kleurt op de coronakaart. Dat is overigens ook het geval voor alle omliggende gemeenten.

Onverantwoorde bubbels

Corona rukt steeds verder op en niet onlogisch gaat de verspreiding sneller via sportclubs en jeugdbewegingen waar de coronaregels minder streng zijn dan pakweg in de klas. In het Limburgse Heusden-Zolder en Boekt zitten momenteel twee volledige Chirogroepen in quarantaine nadat 31 van de 34 leiders positief bleken. Biostatisticus Geert Molenberghs van KU Leuven reageerde naar aanleiding van die uitbraak al dat (Chiro)activiteiten in een bubbel van 50 vandaag onverantwoord zijn.