Corona brengt politici samen over partijgrenzen heen: alle partijen betrokken bij opmaak herstelplan Koen Moreau

30 september 2020

16u21 0 Erpe-Mere De politici van Erpe-Mere willen samen werk maken van een breed gedragen herstelplan om de coronacrisis te verteren.

Om dat te realiseren wordt over de partijgrenzen samengewerkt tussen meerderheidspartijen en oppositie. Doel is zoveel mogelijk mensen, handelaars en verenigingen te ondersteunen, zodat elke euro op de efficiëntst mogelijke manier wordt besteed.

De aanpak van Erpe-Mere is niet alleen daarvoor een voorbeeld. Volgens gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys van oppositiepartij sp.a was en is de ondersteuning van de gemeente wat betrof de aanpak, ondersteuning en opvang op de scholen over de netten heen tijdens corona een primeur voor België. Woorden die schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) dankbaar aanvaardde. “Maar ik wil oprecht de leden van de onderwijsraad betrekken in de eer”, aldus de man.