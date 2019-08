Corelio Printing legt boeken neer: 160 personeelsleden hopen op doorstart KOEN MOREAU

23 augustus 2019

17u30 0 Erpe-Mere Drukkerij NV Corelio Printing uit Erpe-Mere heeft vrijdagmiddag de boeken neergelegd.

De gewezen drukkerij Het Volk werd in maart 2018 door de Nederlandse Circle Media Group, maar die firma liet dit jaar al verschillende dochterondernemingen in Spanje, Nederland, Oostenrijk en ons land failliet gaan. Nu gebeurt dat dus ook voor de drukkerij in Erpe-Mere waar ongeveer 160 mensen aan de slag zijn en waar periodieke tijdschriften zoals Autogids, Elle, Marie-Claire alsook verschillende titels voor de Nederlandse markt waaronder Linda worden gedrukt.

“Om de continuïteit en de levering van die titels te garanderen hopen en verwachten we dat de aangestelde curator beslist de activiteiten onmiddellijk opnieuw op te starten”, reageert Erwin Callebaut van vakbond BBTK. De personeelsleden, die in februari nog actie voerden omdat CMG aan de poorten omdat CMG volgens hun onvoldoende financiële middelen bezat terwijl de ene internationale overname na de andere volgde, zien hun vrees werkelijkheid worden. Zij reageren gelaten.

“CMG heeft ons gezond bedrijf leeggezogen, maar we blijven voorlopig gewoon aan het werk”, was de enige reactie die we vrijdagavond konden optekenen. Erwin Callebaut van vakbond BBTK meent dat die houding het beste is en vertrouwt er op dat overnemers zich snel kenbaar zullen maken. “Tot vlak voor de aanvraag van het faillissement was alvast een firma heel erg geïnteresseerd en die firma zou ook na het faillissement bereid zijn met een deel van het personeel de activiteiten in Erpe-Mere verder te zetten.”