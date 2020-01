Congolese vrouw aangevallen met zelfgemaakte pepperspray: daad van racisme? Koen Moreau

09 januari 2020

17u41 5 Erpe-Mere In de Biezenstraat aan het nieuwe wachtbekken in Burst werd woensdagavond rond 21.30 uur een vrouw met Congolese roots in het gezicht gespoten met een irriterende stof.

Dat gebeurde toen de vrouw poolshoogte kwam nemen nadat er werd aangebeld. Een persoon wiens gezicht bedekt was met een masker spoot een irriterend product in het gezicht van de vrouw zodra ze de deur opende. “Mijn moeder deinsde terug en tegen dat ik van boven naar beneden kwam gelopen, controleerde of ze in orde was en naar buiten liep was er niemand meer te zien in de straat”, vertelt de 19-jarige zoon van de Congolese familie.

De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht later in de avond al naar huis. Intussen had de brandweer de woning geventileerd. “Volgens de eerste resultaten ging het om een zelfgemaakt soort pepperspray. We hebben geen flauw idee waarom dit is gebeurd”, aldus de zoon. Het is niet duidelijk of het - rekening houdend met op 10 december aangebrachte hakenkruizen op gevels en wagens in Iddergem bij Denderleeuw - om racisme gaat. “De politie onderzoekt de zaak en houdt alle pistes open”.

Meer over Iddergem

Biezenstraat

Burst

samenleving

discriminatie