Confectiebedrijf zoekt vrijwilligers om 2.500 helmmutsen voor ASZ-ziekenhuis te maken Koen Moreau

02 april 2020

18u17 0 Erpe-Mere De firma Lemmens Confectie uit Erpe-Mere, beter gekend onder damesmerk en winkelnaam Accent, schakelt deze week een versnelling hoger met de productie van corona-beschermend materiaal voor ziekenhuizen in de buurt.

Vorige week startten enkele personeelsleden met de hulp van vele vrijwilligers met het stikken van mondmaskers. De stoffen worden gratis geschonken, gesneden, verdeeld en opgehaald. “De eerste drieduizend maskers zijn klaar en worden eerstdaags geleverd. Daarnaast willen we nu ook starten met productie van helmmutsen”, vertelt Pieter-Jan Lemmens.

De nood aan die extra bescherming wordt steeds groter. “We willen graag zo snel mogelijk 2.500 helmmutsen aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst leveren.” De stoffen zijn alvast gesneden. “Maar om de maskers vorm te geven zoeken we nog steeds mensen met basiskennis stikken.” Wie een handje wil toesteken, mag dat steeds laten weten via info@lemmensconfectie.be of www.accent-fashion.com.