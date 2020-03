Confectiebedrijf Accent uit Erpe-Mere klaar om met de hulp van vrijwilligers duizenden mondmaskers te maken Koen Moreau

28 maart 2020

11u23 0 Erpe-Mere In het achterste deel van het industrieterrein van Erpe-Mere worden momenteel duizenden mondmaskers uitgesneden. “Door de coronacrisis zijn onze winkels gesloten en ligt onze productie stil. We kunnen ons materiaal maar beter nuttig gebruiken”, vertelt Pieterjan Lemmens.

De firma Lemmens Confectie, beter gekend onder damesmerk en winkelnaam Accent, draagt net als sectorgenoot en lingeriefabrikant Van de Velde uit Schellebelle haar steentje bij om hulpverleners te beschermen tegen het coronavirus. In het bedrijf in de Joseph Cardijnstraat in Erpe-Mere werd eveneens overgeschakeld naar de productie van mondmaskers.

“Normaal zijn we nu aan het werk om een van onze twee jaarlijkse totaalcollecties klaar te stomen voor onze winkels in Gent, Brugge, Kortrijk en een honderdtal verkooppunten”, vertelt zoon Pieterjan Lemmens. De coronacrisis maakt dat helaas onmogelijk. “Maar omdat onze machines bijna niet gebruikt worden, besloten we die in te zetten voor de productie van mondmaskers.”

Koninklijk kleermaker

Dat gebeurde nadat de firma hoorde dat militair en koninklijk kleermaker Chris Lanckman uit Impe zelf mondmaskers aan het stikken was. “We belden hem op en hij sprong meteen in zijn auto om ons een prototype en patroon te bezorgen.” Met dat materiaal werd de grote snijtafel van de firma in gereedheid gebracht.

“Daardoor kunnen we een duizendtal mondmaskers per dag snijden.” Snijden alleen volstaat echter niet. “Nadien moeten de maskers nog gestikt worden, maar daarvoor kunnen we al op heel wat helpende handen rekenen.” Momenteel zijn een viertal personeelsleden in de firma aan de slag. “Maar na een oproep kwamen daar alvast een 30-tal vrijwillige thuiswerkers bij”, vertelt Pieterjan. “Hun bezorgen we bij hun thuis voorgesneden mondmaskers en een patroon. Na enkele dagen halen we de voltooide maskers op.”

Vrijwilligers gezocht

Een week werken op die manier zorgde er voor dat alvast 1.500 mondmaskers via de veiligheidscellen van Aalst en Lede gratis bedeeld konden worden aan zorginstellingen in de buurt waar de nood het hoogst is. “Wij dragen de kosten van de stof, het snijden en het transport. Op termijn zullen we wellicht ook kostuums en overschorten snijden aangezien daaraan eveneens nood is. ” Extra vrijwilligers zijn nog steeds welkom. “Wie wat basiservaring heeft, kan zeker zijn steentje bijdragen.” Aanmelden kan via info@lemmensconfectie.be of www.accent-fashion.com.