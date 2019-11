Concert in raadzaal Steenberg met ‘Outer’ Koen Moreau

26 november 2019

17u32 3 Erpe-Mere De gemeentelijke kunstcommissie en de cultuurraad van Erpe-Mere hebben zaterdagavond 30 november vier topmuzikanten te gast.

Zij verzorgen in de raadzaal van het gemeentelijk administratief centrum Steenberg van 20 tot 22 uur ‘Concert Outer... da’s genieten’. Tom Soetaert schreef het debuutalbum op een schapenboerderij in Noord-IJsland. Het resultaat zijn intieme, uitgepuurde, weemoedige en bezwerende pianotracks, goedgekeurd door BBC Sound’s Stephen McCauley en KEXP’s Alex Ruder. Daarnaast raakten verschillende nummers in de avondplaylist van Studio Brussel, Radio 1 en Klara.

Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop bij de cultuurdienst en 7 euro aan de kassa.