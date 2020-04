Christoff-fan Daylano (7) zingt en applaudiseert voor “ieder die zorgt dat mensen niet doodgaan” Koen Moreau

13 april 2020

15u35 0

Erpe-Mere De 7-jarige Daylano Buytaert uit Mere nam een clipje op om iedereen te danken die vandaag in de weer is om het coronacrisis te bestrijden.

Als hevige fan van charmezanger Christoff koos hij een toepasselijk stukje uit het liedje van ‘Voor jou’ uit. Daylano leerde het oeuvre van Christoff kennen als knaapje van 2,5 jaar en bleek meteen zelf een groot entertainer. “Hij vond Sweet Caroline toen al geweldig en hij bleef het zingen. Op zijn drie jaar vroeg hij Christoff eens live aan het werk te zien en sindsdien is hij een van zijn grootste fans”, vertelt mama Lindsay De Moté.

Omdat het knaapje – zoals veel kinderen – vandaag hevig onder de indruk is van alles wat gebeurt rond het coronavirus, besloot ook hij op zijn manier een applaus te geven “voor iedereen die er voor zorgt dat mensen niet dood gaan”, vertelt hij zelf. Het resultaat is een eigen clipje van de jongeman in wit hemdje en gekleed jasje met bijhorende pasjes. Iets wat hem vorig jaar al enkele keren op het podium bij zijn groot idool bracht en dat zonder twijfel geapprecieerd zal worden door Christoff.