Chauffeur tot tweemaal toe geflitst op 2 weken: “Mijn vrouw heeft astma en was haar puffer vergeten” Koen Baten

09 september 2019

17u37 1 Erpe-Mere Erik H. uit Aalst moest zich vanmiddag verantwoorden in de politierechtbank voor twee snelheidsovertredingen op de E40 in Erpe-Mere. Op 31 mei 2018 werd hij geflitst aan een snelheid van 133 kilometer per uur. Twee weken later deed hij nog beter en werd hij geflitst met een snelheid van 159 kilometer per uur.

“Mijn vrouw zat tijdens die twee momenten naast mij en kampt met astma" ,aldus H. “Ze was haar puffer vergeten en voelde zich niet goed. Daarom duwde ik het gaspedaal wat harder in om sneller thuis te zijn", gaf hij toe. Politierechter Peter D'hondt stelde zich de vraag of dat wel echt de reden was. “Als je vrouw zo zware astma heeft vergeet ze toch haar puffer niet. Een roker zal ook nooit zijn aansteker en sigaret vergeten”, aldus D’hondt.

De man verklaarde ook nog dat hij in paniek was door de reactie van zijn vrouw, maar erkende dat hij fout is geweest. Hij kreeg voor beide feiten een geldboete opgelegd van 1.120 euro en een rijverbod van 45 dagen.