Chauffeur crasht op vluchteiland vlakbij alcoholcontrole Koen Moreau

12 januari 2020

10u43 0 Erpe-Mere Op de Oudenaardsesteenweg in Burst is zondagmorgen rond 2.30 uur een chauffeur met zijn Opel Corsa ter hoogte van de Akkerstraat op een vluchteiland ingereden.

De omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk. Opvallend was wel dat - omwille van een alcoholcontrole in de buurt - meteen meerdere politieploegen met anonieme wagen, combi en moto’s ter plaatse waren.

“Het gaat echter niet om een achtervolging of om een chauffeur die een controle wou ontlopen”, vertelt commissaris Nathalie Bel van de politiezone Erpe-Mere/Lede. Niemand raakte gewond, maar door het ongeval was de rijstrook richting Herzele een tijd lang afgesloten voor het verkeer. Omdat de wagen flink wat olie verloor, ruimde de brandweer die smurrie op.

Na de heropening van de heraangelegde en van vluchtheuvels voorziene Oudenaardsesteenweg tussen Burst en Borsbeke in juni vorig jaar is dit het tweede ongeval op dezelfde plek in enkele weken. Op 20 december gebeurde op nagenoeg dezelfde plaats al een ongeval. Daarbij deelde toen een geparkeerde wagen in de brokken.