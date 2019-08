Celstraffen tot 40 maanden voor stelende asielzoekers Koen Baten

14 augustus 2019

10u38 0 Erpe-Mere De correctionele rechtbank in Dendermonde heeft zes Georgische vluchtelingen veroordeeld tot celstraffen tot veertig maanden. De asielzoekers stonden op 2 augustus terecht vooor een hele reeks winkeldiefstallen en opereerden vanuit het asielcentrum waar ze verbleven.

De feiten kwamen uiteindelijk aan het licht toen ze betrapt werden in een Okay supermarkt in Erpe-Mere. Daar gingen ze aan de haal met een pak sigaretten. Via de ANPR-camera’s konden zo nog een heleboel andere feiten opgelost worden. “Ze kwamen naar hier als asielzoekers en maakten van het opvangcentra schaamteloos gebruik om diefstallen te plegen”, aldus openbaar aanklager Bart De Boes. “Deze mensen horen hier zeker niet thuis in deze maatschappij”, klinkt het.

De zes daders kennen nu hun straf. Drie leden van de bende werden veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden, waarvan de helft met uitstel. Een vierde dader kreeg zestien maanden cel met de helft uitstel. Twee andere kompanen, die verstek lieten gaan in de rechtbank kregen celstraffen van vier en twintig maanden. Ze kregen ook allemaal een boete van 200 euro.