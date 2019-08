Cava-pong, bingo en volksspelen tijdens 15de buurtbarbecue in Glazen Torenweg KOEN MOREAU

26 augustus 2019

17u41 12 Erpe-Mere Het voorbije weekend verzamelden een vijftigtal buren uit de Glazen Torenweg achteraan hun doodlopende straat voor een gezellig buurtfeest.

Daarmee kende het initiatief dat destijds ontstond in de tuin van Anja en Marc de vijftiende editie. “Tegenwoordig is er een Glazentorencomité dat alles in gereedheid brengt en organiseert”, vertelt Anja de Wolf. Aan helpende handen geen gebrek. “Meer dan de helft van de straat werkt actief mee en bijna de volledige andere helft komt meegenieten.”

Feesttent

Door de jaren heen schaften de buren samen een feesttent aan. “Een enorme meerwaarde om uit de zon of uit de regen te zitten.” De buurt draagt dan ook erg veel zorg voor haar materiaal. Daardoor was het decor perfect voor een gezellige buurtbarbecue met voorafgaand aperitief en dessertenbuffet. “Iedereen bracht iets mee waardoor we een gigantisch buffet staan hebben.” Nadien volgden bingo en volksspelen. In de plaats van een bier-pong werd dit keer ook een cava-pong georganiseerd. Dat leverde heel wat extra plezier op. In januari volgt er een nieuwjaarsdrink.