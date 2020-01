Casper Michiels (20) is ambachtelijk messenmaker: “Ik leerde alles met behulp van YouTube-video’s” Koen Moreau

06 januari 2020

16u15 0 Erpe-Mere De 20-jarige Casper Michiels uit Erpe bewijst dat je tegenwoordig een ambacht kan leren via YouTube. De laatstejaarsstudent Ontwikkeling en Productietechnieken leerde uit zichzelf de technieken van het messen maken en staal smelten. Sinds kort is hij als ‘Casper Knives’ aan de slag als student-zelfstandige.

Op zijn eerste mes is hij vandaag allesbehalve fier, maar voor de foto mag het toch nog eens op tafel liggen. “Ik heb alles – zoals zo vaak in het leven vermoed ik – geleerd door fouten te maken”, vertelt hij. Een echte leermeester had hij evenmin.

“Ik was al jaren gefascineerd door messen. Een beetje het gevolg van een prachtig geschenk dat ik ooit kreeg op reis in Portugal uit de eigen collectie van onze gastheer. Het vormde de aanzet voor een eigen messenverzameling en niet zo veel later begon ik op YouTube te zoeken naar ‘How to make a knife’. Met wat ik vond ben ik aan de slag gegaan.”

Mijn ouders waren wat blij toen ik overschakelde van vuurpijlen met zelfgemaakt buskruit naar het maken van messen. Casper Michiels

Een geruststelling voor de ouders van de jongeman. “Tot dan toe had ik me eerder bezig gehouden met het maken van zeepjes in alle kleuren en vormen waarna ik overgeschakeld was op kaarsen en vuurpijlen met zelfgemaakt buskruit.” De overschakeling naar messen kon dan ook meteen op de goedkeuring van zijn ouders rekenen. “Messen vonden ze net iets veiliger”, lacht Casper.

In eerste instantie waren die messen dan ook niet superscherp. “Mijn eerste mes maakte ik uit een stalen lat van een rek, niet direct de beste keuze en ik wist ook nog niet dat het hout best geschuurd werd vooraleer het lemmet er in stak”, lacht hij. Intussen heeft Casper het messenmaken al heel wat beter in de hand. Zijn staal koopt hij ook in het buitenland. “Via het internet is alles dichtbij. Zo koop ik in Duitsland, Nederland en Finland.”

Het verhitten, smeden en voldoende buigzaam maken doet hij intussen – alweer dankzij leermeester YouTube - helemaal zelf. “Mijn gasbrander werd net vervangen door een elektrische oven waarmee ik vlot de vereiste 800° graden haal en het lemmet in één keer kan opwarmen.” In fel contrast staat de keuze voor het hout. “Dat uitkiezen is nog steeds een plezier.” Een gesneuvelde notelaar bij zijn grootouders leverde zo het perfecte handvat.

Het hout voor de handvaten haal ik uit Belgische bomen die omwaaiden of gekapt moesten worden. Casper Michiels

“Zo een blokje walnoot zelf klaar maken beginnend met de kettingzaag heeft toch iets apart.” Andere houtsoorten vindt Casper zowat overal. “Ik kies hoofdzakelijk voor Belgische bomen die omwaaiden of gekapt moesten worden.” Het blijft overigens niet alleen bij staal en hout. “Intussen kan ik probleemloos een gewei, messing en koper integreren waardoor mijn messen flink wat meer uitstraling en kwaliteit hebben dan mijn allereerste probeersels.”

Een uniek en handgemaakt mes maken is overigens geen klus van tien minuten. “Reken veeleer op iets tussen de tien en twintig uur.” Die tijd is al fel ingekort dankzij beter materiaal. “Het hout droog ik intussen in mijn moeder haar keukenoven en de ruimte die ooit het tuinhuis van mijn ouders was is intussen mijn atelier”, grapt de jongeman. Messen met de hand schuren is daardoor verleden tijd. “Mijn beste investering ooit: een automatisch schuurmachine”, lacht Casper.

Veel messen maakte de jongeman nog niet. “Ik schat een vijftigtal voor familie, vrienden en kennissen.” Maar daarin wil hij graag verandering brengen. “In 2020 studeer ik af en mijn droom is om van het messenmaken mijn beroep te maken.”

Om dat mogelijk te maken, startte Casper een crowdfundingactie met de bedoeling om financiële middelen in te zamelen om extra machines en materiaal aan te schaffen. “In ruil voor een beperkt bedrag bezorg ik een leuk gadget en voor 200 euro lever ik een handgemaakt keukenmes ter waarde van 260 euro.”

Meer weten over Casper Knives:

www.casperknives.be, via de Facebook- of Instagrampagina’s ‘Casper Knives’ of via 0471/52.57.63.

De crowdfundingactie vind je op https://nl.ulule.com/casper_knives/.