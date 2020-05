Cannabisplantage vat opnieuw vuur: brandje snel onder controle Koen Moreau

12u47 0 Erpe-Mere In de rustige Ratmolenstraat in Aaigem verschenen zondag opnieuw politie, Civiele Bescherming en brandweer. De opruimwerken van de zaterdagmiddag tijdens een brand aangetroffen wietplantage duurden tot de middag en amper een half uur nadat die klus er op zat, was er een heropflakkering van de brand.

Voor de tweede dag op rij haastten wagens van brandweerposten Aalst, Lede en Herzele zich zondagmiddag met zwaailicht en sirene door de Ratmolenstraat. Zaterdagnamiddag woedde daar een hevige uitslaande brand. Die bleek zich uiteindelijk af te hebben gespeeld in een professionele cannabisplantage.

Leden van de Civiele Bescherming waren tot zaterdagavond laat en zondagochtend in de weer om de aangetroffen planten te vernietigen en het materiaal weg te halen. Amper een half uur nadat die klus er eindelijk op zat, kringelde opnieuw rook boven het dak. Buren alarmeerden opnieuw de brandweer waarna de pompiers opnieuw in grote getale ter plaatse kwamen. De heropflakkering was snel onder controle.