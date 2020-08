Campus Sint-Jozefscholen Mere telt 10% meer leerlingen in middelbaar en breidt uit: 8 extra klassen en nieuwe sporthal ter beschikking van verenigingen Koen Moreau

27 augustus 2020

17u41 0 Mere De keuze van de middelbare Sint-Jozefschool van Mere om als een van eerste scholen in te zetten op een opleiding Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (STEAM) rendeert. Het leerlingenaantal van de school steeg indrukwekkend. “We starten het nieuwe schooljaar alweer met 40 leerlingen meer, maar kregen deze week gelukkig groen licht om bij te bouwen zodat we die groei kunnen opvangen”, vertelt technisch directeur Lut Matthijs.

Samen met het peuterhuis, de kleuter- en lagere school alsook de middelbare school lopen meer dan duizend leerlingen school op de campus van de Sint-Jozefschool aan de Kloosterstraat in Mere. Een indrukwekkend en steeds verder toenemend aantal dat steeds moeilijker te huisvesten valt. De lagere school, die vorig jaar voor het eerst meer dan 600 leerlingen telde, doet al enkele jaren beroep op klascontainers tussen de school en Woonzorgcentrum Meredal. Toch blijft het behelpen.

Acht extra klassen

Daarin moet vanaf september 2022 verandering komen dankzij een groots bouwproject. “Voor de huidige middelbare school zullen we op een deel van de speelplaats een nieuwbouw van twee verdiepingen plaatsen waardoor we acht extra klassen en op de eerste verdieping een leerstraat voor groepswerk ter beschikking krijgen. Op de plaats naast de refter, waar nu fietsstallingen en een deel van de personeelsparking zijn, komt een extra sporthal van 28 op 16 meter. De fietsstallingen verhuizen naar achter.”

Het bouwproject komt niet alleen de middelbare school ten goede. “Wij geven vier klassen van het oude gebouw af aan de lagere school waardoor zij hun containerklassen kunnen weghalen en er op de vrijgekomen buitenplek een extra speel- of ontspanningsruimte kan komen.” Een afdankertje worden de aan de lagere school overgedragen klassen niet. “Die lokalen worden grondig gerenoveerd en opgeknapt zodat het ook voor de lagere school een echte verbetering wordt.”

Afzonderlijke ingangen

In de nieuwbouw krijgt het Fablab, een technisch laboratorium waar iedereen op vaste momenten buiten de schooluren terecht kan, een mooie grote nieuwe ruimte die afzonderlijk van buiten bereikbaar is. “Op die manier moeten bezoekers niet langer door onze school.” Een gelijkaardig opzet is er voor de nieuwe ruime sporthal met kleedkamers en douches. “We bekijken met de gemeente op welke manier die ruimte ook lokale verenigingen ten goede kan komen.” Op het dak van de nieuwe sporthal worden buitenklassen voorzien.

De nieuwbouw zelf wordt ingekleed in het groen en uitgerust van alle moderne ecologische bouwtechnieken qua isolatie, ventilatie en zonnepanelen. Op de plaats van de huidige metalen noodtrappen aan de buitengevel komen nieuwe traphallen. Alles samen investeert de scholengemeenschap Priester Daens College 2,5 miljoen euro. “Dankzij subsidies van het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs blijft daarvan 30 à 40 % door de scholengemeenschap te betalen.”

De start van de bouwwerken onder leiding van AIT Architecten uit Zottegem is gepland voor maart 2021. Als alles volgens schema verloopt, zal de nieuwbouw tegen het schooljaar 2022-2023 gebruiksklaar zijn.