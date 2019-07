Camera’s trajectcontrole op E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren hangen er weer, maar flitsen nog niet KOEN MOREAU

12 juli 2019

17u31 6 Erpe-Mere De problemen voor de activatie van de talrijke trajectcontroles zijn achter de rug. Het Agentschap Wegen en Verkeer kan daardoor de camera’s op verschillende trajecten inschakelen. Toch is er ook nog flink wat ijkwerk om correcte snelheidsmetingen te garanderen.

Op de E40 ter hoogte van Erpe-Mere hangen na meer dan een jaar afwezigheid terug camera’s voor de trajectcontrole. Die camera’s waren weggehaald voor de renovatie van de brug ter hoogte van de Seskenskouter. De herinstallatie liet op zich wachten omwille van algemene softwareproblemen bij alle nieuwe trajectcontroles. Die problemen zijn nu echter achter de rug, waardoor het Agentschap Wegen en Verkeer volop werk maakt van het (her)activeren van de inactieve trajectcontroles.

Dat waren er in mei van dit jaar liefst 38. “Wat betreft de trajectcontrole op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren zullen eerstdaags ook de camera’s in Wetteren opnieuw gemonteerd worden”, weet Veva Daniels van AWV. Wanneer de controle op dat deel van de E40 precies actief wordt, is nog niet duidelijk. “De apparatuur moet nog geijkt worden en dat kan enkele weken tot maanden duren, maar er wordt in elk geval werk van gemaakt”, luidt het.

Automobilisten die geregeld tussen Erpe-Mere en Wetteren of aan andere trajectcontroles passeren zijn dus gewaarschuwd. “De actuele situatie van onze trajectcontroles kennen, kan op onze website www.wegenenverkeer.be/trajectcontrole”, geeft Daniels nog mee.

De status:

- Geïnstalleerd (groen): volledig aangesloten en klaar voor gebruik.

- Installatie bezig (blauw): we zijn bezig op het terrein met voorbereidingen.

- In voorbereiding (geel): toekomstige locatie, nog niet bezig op het terrein.