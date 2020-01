Café Dievenput heropent na totale renovatie: “Maar iedereen blijft welkom in ons bruin café” Koen Moreau

14 januari 2020

16u01 0 Erpe-Mere Goed nieuws voor de klanten van café Dievenput uit Ottergem en de wielertoeristen van WTC Ottergem. Vanaf zondag 19 januari opent het cafeetje op de hoek van de Koningsdries met de Keerstraat opnieuw de deuren.

Nieuwe uitbater is de 50-jarige Lieve Baetens uit Erondegem. Zij krijgt de hulp van haar partner Patrick Den Herder (53), maar die behoudt wel zijn job bij Proximus. “Zelf kies ik voor een carrièreswitch. Ik nam afscheid van mijn job als verzorgende omdat ik het gehad had met de talrijke veranderende werkwijzen” , vertelt Lieve.

Voortaan zal zij te vinden zijn achter de toog van café Dievenput. Daar neemt ze de taak over van Geert Baeyens. Die tapte zijn laatste pint in juni vorig jaar nadat hij in april het café na zeventien jaar trouwe dienst verkocht aan Koen Van der Vurst. “En die zorgde voor een immense renovatie tot op de blote muren.”

Totale renovatie

Het resultaat is verbluffend: een volledige nieuwe vloer, nieuwe toog, een afzonderlijke toilet voor mannen en vrouwen, een nieuwe verwarmde veranda van 40 vierkante meter en een nieuw terras van 30 vierkante meter. “En er komt ook nog een balustrade en ondergrond voor paarden zodat ook ruiters hier welkom zijn.”

Ondanks het bijzonder nette interieur blijft de oorspronkelijk insteek behouden. “We willen bewust een bruin café blijven waar werkmensen welkom zijn. Om die reden hebben we de stoelen behouden en enkel de tafelbladen vervangen.” Lieve mikt daarnaast ook op wandelaars. “Ook met botten is men hier altijd welkom.”

Relaxen kan voortaan wel in twee aangename zithoekjes achteraan. “Op die manier wordt het net iets huiselijker”, knipoogt Lieve. Het café zal voortaan op zondag heel de dag geopend zijn vanaf 7.30 uur. “Maandag openen we om 12 uur en alle andere dagen – met uitzondering van sluitingsdagen dinsdag en woensdag – draaien we de deur los om 10 uur.”