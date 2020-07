Cadeaucheques met korting omwille van Corona in Lede totaal uitgeput, wel nog aanbod in Erpe-Mere Koen Moreau

18 juli 2020

09u18 0 Erpe-Mere/Lede De Corona-actie van de gemeente Lede waardoor mensen bij aankoop van vier cadueaucheques ter waarde van elk 20 euro nog eens 5 euro per cheque gratis kregen, was een gigantisch succes. In Erpe-Mere kent een gelijkaardige actie opvallend minder succes.

In een mum van tijd waren in Lede de tweeduizend voorziene waardebonnen ter ondersteuning van inwoners en lokale handelaars de deur uit. De boodschap ‘op = op’ en de - weliswaar na enkele dagen bijgestuurde - mogelijkheid om zonder registratie vier cheques per natuurlijke persoon per dag en per verkooppunt aan te kopen, heeft daar wellicht bij geholpen.

Meerder afspraken

De naïviteit van de gemeente dat mensen slechts eenmalig hun vier aankoopbonnen zouden aanschaffen, werd meteen bruut doorprikt. “Op het gemeentehuis waar de bonnen - in tegenstelling tot de bibliotheken van Lede en Oordegem - enkel op afspraak te krijgen waren, zagen we meteen dat dezelfde personen en gezinnen een dagelijkse afspraak inboekten. We hebben het reglement dan ook direct aangepast”, vertelde schepen Elke Meganck (CD&V) eerder.

Enkel online

Het contrast met het succes van de gelijkaardige maar veel omslachtigere actie bij de buren van Erpe-Mere is groot. Daar kunnen inwoners sinds de start begin mei per gezin eenmalig en maximum vijf waardebonnen van 20 euro aankopen. Dit kan enkel online en de betaling moet nadien per overschrijving gebeuren.

Wachten tot 2021

De gratis door de gemeente betaalde extra 5 euro per aangekochte aankoopcheque met een maximum van vijf stuks per gezin ontvang je pas begin 2021. Dit om de registratie te vereenvoudigen en te vermijden dat mensen meermaals profiteren. Behoorlijk complex en traag in deze moderne tijden, maar tevens een totaal andere aanpak dan die van de buren van Lede.

25% rente

Een combinatie die er voor zorgt dat de voorraad in Erpe-Mere nog lang niet uitgeput is. De actie is nochtans even interessant. Ter vergelijking: op een spaarboekje ontvang je vandaag 0,11% rente. Om een identiek rendement van 25 euro te halen zoals bij de aankoop van 100 euro cadeaucheques moet er een jaar lang 22.727,22 euro op je rekening staan.

Bestellen

Beide acties vorm(d)en zonder meer een mooie kennismaking met de gemeentelijke cadeaucheque/kadobon. Aankopen daarvan - in Lede weliswaar zonder korting - kan nog steeds. In Lede doe je dat na afspraak in het gemeentehuis. Bestellen voor Erpe-Mere kan via www.unizo-erpe-mere.be. Klik bovenaan op ‘Kadobon’, ‘Online bestellen’, vul het formulier in, wacht op de bevestigingsmail en betaal vervolgens via overschrijving.