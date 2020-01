Buurvrouwen verrassen Remi van ’t Vissershof voor 80ste verjaardag Koen Moreau

21 januari 2020

17u57 5 Erpe-Mere Ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag schonken de buren van Remi Van Impe, gewezen uitbater van de viswinkel en van ’t Vissershof in Mere, een groepsfoto.

“We mogen dan wel geen buurtfeest hebben, bij ons is het alle dagen feest”, lacht Wendy Walraet. Naast het feesten kunnen de buren ook steeds bij elkaar terecht en helpen ze elkaar waar nodig. “En dat maakt het hier een bijzonder leuke buurt.”

Verjaardagen worden overigens evenmin vergeten. En zeker niet die van Remi Van Impe. De 80ste verjaardag van de gekende Merenaar, die vroeger een viswinkel had en jarenlang samen met zijn inmiddels overleden vrouw ’t Vissershof uitbaatte, was de gelegenheid om nog eens bijeen te komen in de zaak waar Remi – weliswaar niet meer achter de toog – nog bijna alle dagen te vinden is.

Dat gebeurde met een passend geschenk: een groepsfoto van Remi met al zijn buurvrouwen. Het leverde – net als bij het maken van die foto – een glunderende Remi en een nieuwe groepsfoto op.