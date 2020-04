Burgemeester Erpe-Mere handhaaft bezoekersverbod in woonzorgcentra Koen Moreau

16 april 2020

13u25 11 Erpe-Mere De verschillende woonzorgcentra in Erpe-Mere zullen op bevel van en in overleg met de burgemeester het bezoekersverbod handhaven om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“We hebben kennis genomen van de intentie van de federale regering om beperkt bezoek toe te laten in woonzorgcentra en van de adviezen van onder meer Zorgnet-Icuro om bezoek nog niet toe te laten tot de situatie gestabiliseerd is”, aldus burgemeester Hugo De Waele (CD&V).

In overleg met de directies van de woonzorgcentra werd de afweging gemaakt of beperkt bezoek op een praktische en veilige manier kon gehandhaafd worden. “Alle partijen waren het er over eens dat het toelaten van beperkt bezoek in de woonzorgcentra van Erpe-Mere momenteel niet aangewezen is”, aldus de man. Het bezoekersverbod blijft dus van kracht in Erpe-Mere.

Een maatregel die niet overbodig is na de zware uitbraak in het Sint-Vincentius-woonzorgcentrum en de serviceflats in Aaigem. Meerdere niet bevestigde bronnen hebben het daar over een groot aantal besmette bewoners, personeelsleden en meerdere overlijdens. Het Agentschap Zorg en Gezondheid besliste al om alle bewoners en personeelsleden te laten testen, maar resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

