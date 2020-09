BSBO De Brug schorst alle lessen nadat verschillende leerkrachten positief testen op Corona: "Geen andere mogelijkheid wegens tekort aan personeel” Koen Moreau Frank Eeckhout

24 september 2020

16u53 0 Erpe Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Brug in Erpe schort voor minstens twee dagen de lessen op na een uitbraak van COVID-19 in het lerarenkorps.

Een drietal leerkrachten testte positief waardoor heel wat collega’s in quarantaine moeten. “We vinden het bijzonder jammer, maar hebben helaas geen andere optie dan het tijdelijk opschorten van al onze lessen op onze campus in Erpe”, vertelt Vicky Cooman, woordvoerster van Scholengroep Dender.

Concreet betekent dit dat 90 kinderen het alvast vrijdag en maandag zonder lessen moeten stellen. “Onze school voorziet wel opvang en maandagnamiddag bekijken we opnieuw of we tegen dinsdag wel aan voldoende begeleidend personeel raken. In onze andere vestigingen is er geen probleem”, luidt het nog