BSBO De Brug hield vroege ‘Rode Neuzen’-kerstmarkt Koen Moreau

28 november 2019

Het belang van psychisch welbevinden bij kinderen moet je op Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Brug aan de Koebrug in Erpe niet uitleggen.

De school, gespecialiseerd in kinderen met autisme, draagt de Rode Neuzen dan ook een warm hart toe. Een vroege kerstmarkt ten voordele van de actie kon dan ook op de volle steun van leerkrachten en leerlingen rekenen.

“We hebben de voorbije weken in onze klassen hard gewerkt om, in sommige gevallen samen met ouders, te knutselen en te kokerellen”, vertellen leerkrachten Ruth en Tania. Het resultaat daarvan werd tijdens een vroege kerstmarkt verkocht door leerkrachten, ouders en een heel beperkt aantal leerlingen aangezien voor de meeste kinderen met autisme dergelijk initiatief te druk is.

De opbrengst van de actie wordt integraal geherinvesteerd in het welbevinden van de kinderen op school. “In eerste instantie denken we aan een rustplekje op de speelplaats en een snoezelruimte. Omdat onze kinderen niet zo creatief zijn in het bedenken van spelletjes, zou een schommel eveneens welkom zijn”, vertelt directeur juf Anne De Maertelaere.