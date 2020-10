Broodjes @Vicky vindt gat in de markt en breidt uit met Thaise take away ‘Aroi Dee’ Koen Moreau

01 oktober 2020

18u05 2 Erpe-Mere Bart Van Der Meulen van Broodjes @Vicky aan de oprit van de E40 in Erpe-Mere viel in 2017 voor de charmes van de Thaise Nuy Sangpetch en zij bracht hem de liefde voor de originele Thaise keuken bij. Dat resulteert nu in het nevenproject ‘Aroi Dee’. “Thais is bijzonder zuiver, lekker en niet te vinden hier in de streek.”

Door de coronacrisis zaten Bart en Nuy tijdens hun laatste bezoek vijf maanden vast in Thailand. “De maatschappij waarmee we vlogen, mocht niet meer landen en doordat we thuis onze zaak toch niet konden en mochten openen zoals het hoort, besloten we langer daar te blijven.” Ondanks de afstand was die periode puur genieten voor Bart. “Ik hou van de mentaliteit en het eten. Toen ik terug kwam, vroeg mijn moeder me wanneer we ginds gingen wonen. Toegegeven: ik had het overwogen.”

De broodjes blijven voor ‘s middags, maar op dinsdag- en donderdagavond kan je hier voortaan ook de originele Thaise keuken vinden Bart Van Der Meulen

Zo ver komt het echter nog niet. “In plaats van naar Thailand te gaan, besloten we Thailand een stukje naar hier te brengen.” Daardoor wordt Broodjes @Vicky langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere vanaf oktober ook een Thais meeneemrestaurant. “De broodjes blijven voor ’s middags, maar op dinsdag- en donderdagavond zullen we hier ook Thais verkopen.” Nuy blijkt een begenadigde kokkin die wat graag de Thaise keuken introduceert. “Leuker en lekkerder dan broodjes”, lacht ze.

De zaak op het bekende adres werd alvast uitgerust met wokvuren. “Op die manier zijn we helemaal klaar voor de lekkerste rijst en orginele Thaise gerechten met verse ingrediënten. Aroi Dee staat niet voor niks voor lekker goed.” Wie vreest dat de Thaise keuken (te) pittig is, stellen Nuy en Bart meteen gerust. “We hebben ook heel wat zoete gerechten en met pepertjes duiden we aan hoe pikant de andere gerechten zijn.” Wie tegen democratische prijzen wil proeven van Phad Thai, Phad Pak, Phad Krapaw, Phad Paiw, Pa Nang, Ken Deng, Ken Keiw, Tom Kga of Kaw Phad met kip of varkenvlees kan dat wel niet ter plaatse. “We werken enkel met afhaal of levering aan huis in een beperkte straal rond onze zaak.”

Meer info op de Facebookpagina Aroi Dee Erpe-Mere.