Brommer gestolen en teruggevonden Koen Moreau

29 december 2019

12u29 0 Erpe-Mere Aan café ‘t Hoeksken in Mere werd vrijdagavond een zwarte brommer gestolen.

Die werd even later teruggevonden aan het brugje over de beek in de Melkerijstraat. Het slot van de laadbak was geforceerd en de nummerplaat was losgevezen en in de beek gegooid.