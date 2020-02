Bromfietser gewond aan oprit Carrefour Koen Moreau

24 februari 2020

19u36 0 Erpe-Mere Langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere is maandagnamiddag rond 14.30 uur een bromfietser gewond geraakt.

De bromfietser reed op het fietspad richting Vijfhuizen toen een wagen vanuit de tegenovergestelde richting de parking van de Carrefour wou oprijden. Beide chauffeurs zagen elkaar te laat waardoor het tot een aanrijding kwam. De bromfietser werd voor verzorging naar het ziekenhuis gevoerd.

Volgens buurtbewoners is het zicht ter hoogte van de parking vaak beperkt door geparkeerde (vracht)wagens. “We kunnen alleen maar hopen dat er maatregelen worden genomen voor er zwaardere ongevallen gebeuren”, laten die noteren. Iets verderop ter hoogte van de parking van de Okay is de situatie en het risico op ongevallen eveneens al meermaals bewezen.