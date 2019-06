Bromfietser (17) gewond na aanrijding: “Mijn zoon reed langs daar omwille van de verkeersvrije schoolstraat” KOEN MOREAU

18 juni 2019

17u41 6

In het bovenste deel van de wijk Groendal in Mere raakte dinsdagochtend net voor schooltijd de 17-jarige bromfietser Y.M. betrokken bij een aanrijding. De knaap, die geen school loopt in Mere, reed langs daar om de recent verkeersvrij gemaakte Kloosterstraat te ontwijken.

De jongeman was onderweg naar Aalst om daar examen af te leggen toen het iets voor 8.30 uur fout liep. Net voor de scholier met zijn brommer de wijk Groendal wou uitrijden naar de Kloosterstraat, vertrok een geparkeerde wagen. Beide bestuurder merkten elkaar te laat op. De bromfietser botste tegen de spiegel van de wagen en kwam ten val. Hij werd preventief voor controle naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst gevoerd.

Het ongeval gebeurde op een plaats waar het volgens buurtbewoners sinds de invoering van de verkeersvrije schoolstraat in de vlakbijgelegen Kloosterstraat omwille van de talrijke parkerende voertuigen gevaarlijker is geworden. Of dat hier ook de oorzaak van het ongeval was,is onduidelijk. De verkeersvrije schoolstraat was wel de reden dat de bromfietser door de wijk reed. “Vroeger reed mijn zoon steeds langs de Kloosterstraat maar sinds die straat bij start en einde van de scholen verkeersvrij is, rijdt hij steeds langs hier”,