Brandweer spoelt rioleringen na geurhinder door mazoutlozing of -lek Koen Moreau

10 november 2019

14u04 0 Erpe-Mere Om een einde te maken aan een penetrante mazoutgeur in de Nijverheidsstraat in Mere spoelde de brandweer er dit weekend al tweemaal de rioleringen.

“Onze mensen werden zaterdag in de vooravond een eerste keer opgeroepen en hebben toen meteen de rioleringen gespoeld”, vertelt brandweerkapitein Bart Van Hauwermeiren van hulpverleningszone Zuid-Oost. Na een nieuwe melding iets na 22 uur kwam de brandweer opnieuw ter plaatse. “Toen was de geurhinder beperkt en betrof het enkel een kelder.”

Zondagochtend werden andermaal brandweermannen opgeroepen en werden de rioleringen nog en keertje extra gespoeld. “Het lijkt er sterk op dat de mazout afkomstig is van een lozing. De politie is in elk geval een onderzoek gestart.” Ondanks de verschillende spoelbeurten valt niet uit te sluiten dat de geur terug komt. “Om alle dampen weg te krijgen zou het eerst eens goed moeten regenen, maar er is in elk geval geen gevaar voor de mensen.”