Brandweer rukt uit naar Chiroheem voor... aangebrand dessert Koen Moreau

08 oktober 2019

17u03 0 Erpe-Mere De meisjes van Chiro Jargill Erpe kregen maandagavond tijdens hun inleefweek extra bezoek.

Nadat een aangebrand dessert het brandalarm van het Chiroheem naast het oud gemeentehuis in de Dorpsstraat activeerde, werden verschillende brandweerwagens opgeroepen. Zodra duidelijk was wat er aan de hand was, werd de interventie afgeblazen.