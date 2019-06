Brandweer paar uur zoet met weggewaaide struiken op E40 KOEN MOREAU

06 juni 2019

20u36 3 Erpe-Mere De E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren richting Oostende moest het na het onweer woensdagavond van 23 uur tot 1 uur met twee rijstroken doen.

Over een afstand van ongeveer twee kilometer was de begroeiing omgewaaid waardoor op tal van plaatsen takken over de links rijstrook hingen. Brandweerploegen uit Aalst, Lede en Erembodegem maakten de snelweg weer vrij.