Brandweer overstelpt met oproepen voor stormschade en wateroverlast KOEN MOREAU

19 juni 2019

19u04 26 Erpe-Mere Het korte maar hevige onweer dat woensdagavond iets voor 18 uur over de regio trok, veroorzaakte in Erpe-Mere op tientallen plaatsen overlast. Brandweer en gemeentepersoneel hadden dan ook de handen vol.

Op tal van plaatsen konden de rioolkolken het massaal toestromende regenwater niet slikken waardoor straten kwamen blank te slaan. Modderstromen afkomstig van velden veroorzaakten gelijkaardige overlast. In verschillende straten kwam water binnen in woningen. Dat was onder meer het geval in de Cauwenbergstraat, Achterstraat, Beekstraat, Broekstraat, Doorsteekstraat en Kerkveldstraat in Mere en in de Gentsestraat in Burst. In de buurt van de kerk van Burst kwamen ook Dorent en de Oudenaardsesteenweg kortstondig blank te staan. Overlast was er eveneens langs Kwakkel, op Landries en in de Potaardestraat in Aaigem, in de Keerstraat en Rijkhofstraat in Ottergem alsook op het dorp. Daar ontstond bovendien een elektriciteitspanne. Verder ook nog de Zevekootstraat in Erpe en Egemstraat en Windmolenstraat in Bambrugge. Ter hoogte van de treinhalte Vijfhuizen aan de Gentsesteenweg in Erpe belandde een boom dwars over de straat.