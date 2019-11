Brandweer opgeroepen voor... onterecht inbraakalarm Koen Moreau

06 november 2019

18u15 0 Erpe-Mere In de Bosstraat in Mere verschenen woensdagochtend omstreeks 6 uur brandweerwagens, maar dat bleek niet de bedoeling.

“De alarmcentrale kreeg een melding van het inbraakalarm en verwittigde ons per abuus”, vertelt brandweerluitenant Peter Dreelinck van de hulpverleningszone Zuid-Oost. Inbrekers waren er overigens evenmin. “De eigenaar had een reset van zijn installatie gedaan waardoor het alarm in werking trad. Doordat de gsm van de man stuk was, kon de alarmcentrale hem niet bereiken en werden wij opgetrommeld.”