Brandweer opgeroepen voor... Halloweenworstjes en rookmachine Koen Moreau

01 november 2019

10u42 0 Erpe-Mere De Halloweennacht bezorgde de brandweermannen van Hulpverleningszone Zuid-Oost enkele nachtelijke ritten.

Bij een feestje in GC De Volkskring in Lede werd rond 1 uur de deur achter de discobar geopend waardoor de rook van de rookmachine ongewild het brandalarm in werking zette. De Chiromeisjes van Klim Op haalden de brandweer enkele uren later iets na 6 uur nog eens naar hun nieuw heem naast het voetbalveld van SK Aaigem aan de Langemunt.

Na een Halloweentocht waaraan de Chiromeisjes deelnamen besloten ze in hun nieuwe lokalen nog enkele worstjes te bakken. Dat koken verliep niet ideaal waardoor de worstjes aanbrandden, ook hier het automatisch brandalarm in werking trad en even later de brandweer voor de deur stond. De blauwe zwaailichten zorgden ongetwijfeld voor een extra dimensie bij het Halloweengebeuren.