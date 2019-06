Brandweer opgeroepen naar stikstoftank bakkerij Ponnet KOEN MOREAU

10 juni 2019

18u32 3 Erpe-Mere Omwille van een sissend geluid werden zondagavond brandweerwagens uit Aalst en Lede naar bakkerij Ponnet in Erondegem gestuurd.

De recent bijgevulde tank rechts naast de bakkerij langs de Gentsesteenweg liet rond 18 uur via het overdrukventiel stikstof ontsnappen. De brandweer inspecteerde de tank, maar het overdrukventiel werkte zoals het voorzien was. Doordat er geen gevaar was voor omwonenden of passanten konden de brandweerwagens snel terugkeren naar hun kazernes.