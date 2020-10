Botsing tussen bromfietsers, vrouw pleegt vluchtmisdrijf Koen Moreau

07 oktober 2020

15u15 0 Aaigem Langs de verbindingsweg Hazelbeek tussen Aaigem en Mere gebeurde dinsdagavond iets voor 17 uur een aanrijding tussen twee bromfietssters.

Een 17-jarige bromfietsster raakte daarbij licht gewond. De andere betrokkene, een vrouw met zwarte kledij en zwarte helm, pleegde vluchtmisdrijf. De politie vraagt de vluchtende bestuurder zich alsnog te melden. Wie het ongeval zag of weet wie betrokken is, kan dat eveneens laten weten via 053/64.18.18.