Bosje vat vuur: heel wat sparren vernield Koen Moreau

23 mei 2020

18u53 0 Erondegem Alerte passanten konden zaterdagnamiddag net op tijd de brandweer verwittigen voor een beginnende bosbrand naast de spoorlijn tussen Ottergem en Erondegem.

Bij aankomst van de brandweer zaten al heel wat sparren van het bosje - gelegen tussen de Kapelhofstraat, Kuilstraat en Koningsdries - in brand. Door de hevige wind waaiden brandende delen tientallen meters ver weg. Droog gras en een alleenstaande boom in het midden van een weide vatten zo eveneens vuur.

Volgens de eigenaar was er donderdagavond ook al een klein brandje in het bosje. “Toen kon ik het zelf nog uittrappen, maar nu was er geen beginnen aan”, aldus de man. De kans dat het vuur werd aangestoken is dan ook groot. De politie is een onderzoek gestart.