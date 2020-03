Bloemenzaak wil snijbloemen van vernieting redden: "Laat ons bloemetjes aan rusthuisbewoners en zorgverleners schenken” Koen Moreau

17 maart 2020

09u01 0 Erpe-Mere De wereldwijde export van (snij)bloemen ligt momenteel stil en in Nederland worden intussen grote hoeveelheden vernietigd. Zonde, vindt Steven Van Hecke van Acanthus uit Mere.

Hij lanceert daarom het idee om de tulpen te schenken aan rusthuisbewoners die het door de coronacrisis nu en nog enkele weken zonder bezoek moeten stellen. “Ik heb contact opgenomen met onze groothandelaar om eventueel bloemen te schenken aan rusthuisbewoners en zorgverleners. Die is het idee genegen, maar kan omwille van transportkosten onmogelijk gratis leveren en verdelen.”

Adopteer een bloemetje

Om die reden lanceert Van Hecke het idee om bloemetjes te doneren via een kleine bijdrage. “Voor drie euro kunnen we een plastic vaasje met boeketje tulpen ter plaatse krijgen. Idee zou zijn om zo de eenzame dagen van de 115 bewoners en 80 zorgverleners van - in eerste instantie - WZC Meredal op te fleuren.”

Bloemen in quarantaine

De actie werd afgestemd met de directie. “Om veiligheidsredenen zullen we alles in een eenmalige levering bezorgen waarna alle bloemen nog een dag in quarantaine blijven.” Een bloemetje ‘adopteren’ kan door 3 euro (of meer) te storten op rekeningnummer BE66 7370 1727 5743 met mededeling ‘rusthuisactie’. “ indien er meer opgehaald wordt dan nodig voor WZC Meredal, ook naar andere verzorgingstehuizen in Erpe-Mere. “