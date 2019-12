Bloedinzameling in ontmoetingscentrum Koen Moreau

05 december 2019

18u19 0 Erpe-Mere Het Rode Kruis van Erpe-Mere verwelkom op donderdagavond 5 en vrijdagavond 6 december graag bloedgevers.

“Iedereen is van 18 tot 21 uur van harte welkom in het ontmoetingscentrum achter de serviceflats in de Nieuwstraat in Mere”, vertelt plaatselijke rodekruisvoorzitter Raf De Bode. De man doet overigens een warme oproep voor nieuwkomers. “We rekenen op een stevige opkomst want er is nood aan bloed”, geeft de man nog mee. Donoren die langsgaan krijgen overigens iets in ruil. “We vernamen uit goede bron dat de Kerstman langs komt.”