Bloed zweet en tranen maar… gemeente haalt ‘Fairtrade’-label binnen Koen Moreau

09 oktober 2019

21u58 0 Erpe-Mere Na 135 andere gemeenten behaalde de gemeente Erpe-Mere eindelijk het ‘Fairtrade’-label.

Dat kwaliteitslabel duidt aan dat het bestuur, maar ook verenigingen, scholen, horeca-zaken en bedrijven zich actief inzetten om eerlijke handel en duurzaam ondernemen te promoten. “Het heeft ons bloed zweet en tranen gekost, maar we zijn blij dat onze Fairtrade-werkgroep dit samen met de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking tot een goed einde bracht”, vertelt werkgroepvoorzitter Tom Van Impe.

Schepen Tom Van Keymolen (CD&V), recent nog door de oppositie op de vingers getikt omwille van de erbarmelijke score van Erpe-Mere is eveneens tevreden en fier. “Maar dit is geen eindpunt. Ik zie het eerder als de start om verder op onze eigen kleine bescheiden manier anders om te gaan met de wereld”, stelt die duidelijk.

Ter gelegenheid van het behaalde label is er nu vrijdag 11 oktober vanaf 19.30 uur in het GAC Steenberg een Infomarkt en expo ‘Natuurlijk verbonden met het Zuiden’ - overigens te bezichtigen tot 10 november - met muzikaal welkom door Congazz. Om 20 uur start het officiële gedeelte met voorstelling van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, een Filippijnse getuigenis van Ayude For A New Day gevolgd door uitleg over de campagna Fairtradegemeenten, de uitreiking van de titel en een Fairtrade receptie. Iedereen is van harte welkom.