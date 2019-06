Binnenkort Kringwinkel in Erpe-Mere? KOEN MOREAU

10 juni 2019

09u28 3 Erpe-Mere Het gemeentebestuur van Erpe-Mere bekijkt de mogelijkheid om naast de bestaande kringwinkels in Aalst, Lede en Sint-Lievens-Houtem ook in Erpe-Mere een winkel te openen.

Erg concreet zijn de plannen (nog) niet, maar het bestuur ziet in elk geval een meerwaarde in het project. “We dragen de Kringwinkel Teleshop een warm hart toe en hebben er recent vanuit onze gemeente nog voor gezorgd dat zij binnenkort in onze streek het alleenrecht hebben op het inzamelen van gebruikte kleding”, vertelt eerste schepen Reinold De Vuyst (N-VA).