Bijna honderd straten tijdje zonder elektriciteit na grote stroompanne Koen Moreau

07 september 2020

08u11 3 Erpe-Mere Door een grote stroompanne kwamen zondagavond een paar duizend woningen in hoofdzakelijke Erpe, Erondegem, Ottergem en Vlekkem zonder elektriciteit te zitten.

Iets voor 23 uur ging in zowat alle straten van Erpe, Erondegem, Ottergem en Vlekkem het licht uit. Ook Eegdeken en Gentsesteenweg in Aalst, Wijmenstraat in Impe, Kattenbos in Vlierzele en de Oudenaardsesteenweg in Burst en Mere werden getroffen. Na een uur kon netwerkbeheerder Fluvius het netwerk omschakelen waardoor de toevoer op de meeste plaatsen net voor middernacht hersteld was. Door de stroompanne trad het brandalarm in werking van school De Brug in de Koebrugstraat in Erpe. De brandweer kwam preventief ter plaatse, maar van brand bleek geen sprake.