Bierfeesten bovenaan 'den Beirg': 16 streekbieren en kindershow met clown Jasper KOEN MOREAU

23 juli 2019

17u35 30 Erpe-Mere De buren van het gehucht ‘Berg’ in Aaigem pakken op zaterdag 27 juli uit met hun tweejaarlijks zomerfeest.

“Vanaf 15 uur kan je in een grote tent bovenaan de Aaigembergstraat ter hoogte van Eekhout terecht voor de degustatie van 16 streekbieren gebrouwen in een straal van enkele kilometers terwijl er voor de kinderen heel wat kinderanimatie is”, vertelt Jan Andries van de organiserende Beirggiësten.

Om 16 uur maakt clown Japser zijn opwachting voor een grote en gratis kindershow en om 18.30 uur komen de lokale muzikanten van Tantris, met onder andere Stijn De Smet, op dreef. De VIP party band neemt vanaf 21 uur over. “En zij beloven dat het dak er afgaat.” Afsluiten gebeurt met dj Bart. “Die zorgt voor en authentieke Beirg-fuif en dat moet je minstens één keer in je leven meemaken”, geeft Andries nog mee. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want de toegang en kindershow zijn gratis en iedereen is welkom.