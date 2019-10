Bibliotheek verwent lezers met verwennerijen en verse wafels Koen Moreau

17 oktober 2019

18u05 0

De bibliotheek van Erpe-Mere is op zaterdag 19 oktober nog meer een bezoekje waard.

“van 9 tot 14 uur organiseren we in de bib onze jaarlijkse verwendag met tal van verwennerijen en lekkere vers gebakken wafels”, vertelt bibliothecaris Els Stalpaert. Naast de gebruikelijke boeken, muziek, films en spelletjes kan je zaterdag ook in de bib terecht voor een grimeersessie, een digtaal uitstapje met een ‘virtual reality’-bril, een kennismaking met Bloxels en andere Fablabgadgets, een handmassage, make-up, tijdelijke tattoo of extra me-time. Alle activiteiten zijn gratis.