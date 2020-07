Bibliotheek organiseert familiewandeling op en rond Steenberg: download de app en beleef spannende avonturen Koen Moreau

07 juli 2020



Speciaal voor kinderen en jonge gezinnen pakt de bibliotheek van Erpe-Mere deze zomer uit met een wandelverhaal.

Daarbij neemt K.Bauters iedereen mee op weg voor een spannend avontuur met opdrachten. Start en einde aan de bib. Het parcours is niet geschikt voor kinderwagen of rolstoel.

Werkwijze:

- Download de app ‘actionbound’ of zoek hem in je appstore

- Klik op deze link of scan de qr-code aan de bib

- Rep je naar de bibliotheek (start en aankomst wandeling) en geniet !