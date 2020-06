Bibliotheek Erpe-Mere voortaan op afspraak: "Max. 30 minuten en speciale bezoekmomenten voor risicopatiënten” Koen Moreau

04 juni 2020

18u34 0 Erpe-Mere De versoepeling van de veiligheidsregels betekent ook voor de bibliotheek van Erpe-Mere een heropening volgens de gebruikelijke openingsuren.

“Om veiligheidsredenen vragen we voortaan wel om je bezoek vooraf te reserveren via https://erpe-mere.bibliotheek.be/bibbezoek of door te bellen naar 053/60.34.70", geeft bibliothecaris Els Stalpaert mee. Er wordt ook gevraagd om steeds alleen te komen. Kinderen jonger dan 12 moeten wel verplicht begeleid zijn door één persoon.

Risicopatiënten voor besmetting met corona kunnen op een speciale service rekenen. “Speciaal voor hun voorzien wij afzonderlijke bezoekmomenten op woensdag en vrijdag tussen 9 en 10 uur mits voorafgaande telefonische reservatie.” Verder geldt in de bibliotheek eenrichtingsverkeer. Je komt binnen langs de gebruikelijke ingang, volgt de pijlen en verlaat de bib vervolgens via de eerste verdieping.

Bij inlevering worden de boeken niet meteen gescand. “We houden ingeleverde materialen eerst nog enkele dagen in quarantaine.” Blijven wel gesloten: de publiekscomputers, zitplaatsen, krantenhoek, printers en kopieerfaciliteiten. Tot slot wordt gevraagd een mondmasker te dragen en bezoekjes aan de bib te beperken tot maximum 30 minuten.

Wie snel materialen wil afhalen, kan gebruikmaken van een afhaaldienst (www.erpe-mere.be/afhaaldienst). Deze dienst start vanaf 8 juni.

Wie nog geen zin heeft in een bezoekje én in Erpe-Mere woont, kan nog steeds gebruikmaken van de bib-aan-huisdienst (www.erpe-mere.be/bib-aan-huis).