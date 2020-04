Bibliotheek Erpe-Mere blijft gesloten maar start met thuisleveringen en digitaal aanbod Koen Moreau

01 april 2020

07u27 0 Erpe-Mere Om de coronatijden door te komen lanceert de bibliotheek van Erpe-Mere een bib-aan-huis.

“Onze bib blijft voorlopig tot 19 april gesloten, maar dat betekent niet dat we geen materialen kunnen uitlenen”, vertelt Marijke De Smedt van de bib. Ieder die dat wil kan eenmalig - tenzij de maatregelen van de overheid verlengd worden - de bib aan huis laten komen met boeken, strips, cd’s, games en dvd’s. Spelletjes en e-readers worden niet uitgeleend.

“We vragen om minstens 3 en maximum 10 titels per kaart te lenen.” Wie al 25 materialen op de bibkaart staan heeft, wordt niet beperkt. “Uitzonderlijk laten we toe om tot 30 te gaan.” Boeken terugbrengen, ook via de inleverbus wordt afgeraden. “Alle uitleentermijnen worden automatisch verlengd tot na de maatregelen waardoor niemand boetes riskeert.”

Boeken en andere materialen bestellen kan via www.erpe-mere.be/bib-aan-huis. Voor wie geen toegang tot internet heeft, is bestellen telefonisch mogelijk tijdens de kantooruren van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur, met uitzondering van vrijdagnamiddag, via 053/60.34.70.

Het tijdelijk online aanbod is online te vinden op https://erpe-mere.bibliotheek.be/blijf-binnen. Je kan er tevens 15 gratis digitale fundelboekjes, luisterboeken en podcasts downloaden en je vindt er de toegang tot het tijdschriften- en krantenarchief GoPress waardoor je tal van Nederlandstalige en Franstalige titels gratis kan lezen.